14歲「美心妹妹」Celine滲少女味 陳庭欣擬為鸚鵡辦粉絲聚會 (19:12)

陳庭欣﹑陳安立和未婚妻林希靈﹑余思敏和仔女出席動畫首映，而14歲的「美心妹妹」Celine長得亭亭玉立，滲少女味。（林蘊兒攝/資料圖片）

合家歡動畫《屁屁偵探電影：天才惡人屁屁亞蒂 + 夢幻的巨無霸番薯批慶典》，今天（7日）舉行首映，吸引家長帶同子女欣賞，包括張達倫、余思敏、梁麗翹、鄭文等。林希靈與未婚夫陳安立拍拖到場，當年的「美心妹妹」Celine（楊鎧凝）轉眼已14歲，長得亭亭玉立，滲出少女味。

陳庭欣在戲院附近做活動司儀，趁機撐場支持，家中養有鸚鵡和狗仔的她，特別喜歡動物電影，她自薦為動畫配音，自覺聲音與鸚鵡相似。

正拍攝新劇《寵愛Pet Pet》，陳欣庭出動鸚鵡Shabu Shabu客串其中一集做「路人甲」，獲導演拍鏡頭大特寫。她笑著說：「Shabu才是明星，帶出街時很多市民認得牠，比我更受歡迎。上次走失，只是爸爸一時疏忽，已教家人或工人姐姐如何看顧寵物。」陳庭欣稱有想過為鸚鵡搞粉絲會，待疫情過後才搞聚會。

張達倫與太太及兒子一家三口到場，4歲兒子張凱碩表現興奮，張達倫剛完成電影拍攝，有空陪兒子放2星期暑假，已安排打籃球和游水等活動。不少人讚小朋友長得精靈可愛，張達倫曾帶同兒子拍廣告，更讓他嘗試體驗拍戲，他說：「有次電影導演找他試演一個鏡頭，可是他笑的表情太誇張，所以最後放棄。」

（即時娛樂）