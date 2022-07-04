「聲夢大魔王」忍口戒食雪糕及炸雞 Sabrina呻慘：個人唔可以正常運作 (19:43)

已被淘汰的金仔今天亦有出席活動。（林祖傑攝）

無綫節目《聲夢傳奇2》一班學員，今天（7日）到鑽石山出席宣傳活動，吸引逾百粉絲到場支持，被封為「聲夢大魔王」的 Sabrina（趙紫諾），不但有大批粉絲舉牌聲援，更有同學前來撐場，她坦言對現場獻唱壓力全消。

Sabrina早前因病足1星期兼聲帶發炎，曾欠自信壓力爆煲爆喊，她表示服中藥調理後，聲帶已痊愈，亦找到秘訣保持聲音正常狀態，她說：「現在吃東西好小心，最喜歡的炸雞和雪糕，也沒有吃1個月，一定不可以食，好慘，個人不可以正常運作。」

組合XiX多謝曾志偉看好她們，希望對方滿意她們表現，她們預告下一輪比賽會繼續跳唱，大家會看得開心。問如何養聲？她們說：「我們表演前兩日，盡量不說太多話，加上多喝水、早睡及不吃熱氣食物，最搞笑是我們平時很嘈，但比賽之前會養聲，比賽完我們又嘈過。」

金永衡（金仔）在昨晚（6日）播出的一集，於導師林二汶及JW（王灝兒）爭拗之下被淘汰，令JW不捨淚流。今天有到場的金仔直言，宣布前已有心理準備是自己被淘汰，認為輸在突破得少，最不開心是不能再和其他學員一起練歌和比賽。

（即時娛樂）