唐韋琪為慈善唱《隨時發現愛》 以歌宣揚愛的種子 (20:36)

唐韋琪（Vikki姐姐） 最近義務為「藝術扶苗慈善基金會」灌錄會歌《隨時發現愛》，並安排跟她學唱歌的學生及多名特殊兒童一齊拍攝MV，從音樂讓同學仔幫助有需要的同齡小朋友，帶領著學生們一齊行善。

基金會昨日（6日）舉行「追光電影夢慈善電影會暨藝苗會歌發布會」正式宣布唐韋琪主唱會歌《隨時發現愛》之餘，並舉行慈善電影會，招待受惠機構「青草音符」特殊小朋友、家長們及照顧者合共287位，免費欣賞電影《光年正傳》。

唐韋琪說：「特殊需要家庭，出外看一場電影是很困難的一件事，除了交通問題，主要在電影院裏，特殊小朋友可能會吵、會發出噪音，那就影響了其他看電影的人，所以，很多特殊家庭是沒有帶小孩去電影院看過電影。連去看場電影，也是特殊家庭的一個心願。基於這些原因，基金會想到的是包場看電影，家長可以不怕影響別人，不怕旁人的眼光。特殊小朋友也體會看電影的樂趣，從而學習社交生活。」

「藝術扶苗慈善基金會」營運總監Mani及創辦人主席李志雄先生在會上感謝《隨時發現愛》的作曲楊志偉贈送個人作品給基金會作為會歌，亦感謝填詞小優及主唱唐韋琪，以歌宣揚愛的種子，發芽成苗，將愛傳到社區每一個角落，以愛傳愛。

（即時娛樂）