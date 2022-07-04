釗峰親眼目擊MIRROR騷意外 至今猶有餘悸 (15:21)

MIRROR上月28日的第4場紅館演唱會發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯）被跌下的巨型屏幕擊中受傷，阿Mo目前仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部，阿峯則剛出院休養。C AllStar成員釗峰當晚也在紅館內睇騷，facebook專頁「渾水財經Channel」版主於意外後發文，指「我喺場外見到釗峰，我係呆到好似失語症咁同佢講加油辛苦了，佢都好似傻咗咁同番我講加油。事出突發，我哋嚇到load唔到，彼此講嘢都有啲九唔搭八。」

釗峰後來在社交網發黑圖稱「一生平安.... 🙏🏼」，他日前（6日）又上載兩張天空及留言︰「許多時候人會求穩定，但當試試抬頭望，即使同一片天，每日、每時，雲狀已不同，當刻陽光普照，轉眼烏雲蔽日，就算多穩定，每刻都在經歷無常。上天有確確切切告訴我們，眼前的一切，即無常。若眼前已沒東西可捉緊，請抱住當下🤍。」

釗峰接受傳媒訪問時，表示較熟悉當中幾位舞者及身旁的人，事後很擔心他們，也有找機會個別問候。談到當晚目擊意外發生，釗峰坦言仍猶有餘悸︰「你現在問我，當然猶有餘悸... 像大家一樣，不會頓時忘記，也不能忘記，但知道身處其中的也一一堅強起來，大家也要更強大，同時會努力好好消化，也默默為Mo、Fung、Zisac以至身旁的親友祝禱，早日渡過身心一切難關，亦很相信大家的心念、關顧、愛會帶來一個個奇蹟。」被問到可會因此留下陰影時，他說︰「會好好感受、接受無常。會全情投入好好排練，集中演出，謝謝關心。」

（即時娛樂）