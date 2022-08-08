有個閨密叫祖藍︱胡杏兒爆當年拍劇惜完黃浩然即刻嘔 (18:26)

王祖藍主持的無綫綜藝節目《有個閨密叫祖藍》昨晚（7日）播出第2集。myTV Gold緊接同一晚播出加長版。嘉賓胡杏兒在myTV Gold的加長版中與曾比特以對戰形式合唱《現代愛情故事》，她又額外獻唱歌曲《千言萬語》，並笑指大仔李奕霆（Brendan）曾聽到落淚。杏兒說︰「老公好鍾意呢首歌。大仔1歲時，我唱過呢首歌畀佢聽，我唱到佢流淚，好似好感動咁，唔知係咪我唱得難聽呢，哈哈！」

「閨密任務之問答環節」中，祖藍和杏兒回顧多年前出唱片時的趣事。祖藍笑指自己當年是「偽林峯」，形象好難頂。他說︰「當年我同林峯同一間唱片公司，我都好奇怪，佢哋整長咗我對腳，又磨咗我啲皮，真係當咗我係林峯咁Sell。」杏兒在煮食環節上煮她最拿手的碗仔翅，笑言有想過退休後賣碗仔翅。

杏兒玩「Truth or Dare」，面對問題「最驚收到邊個TVB藝人朋友嘅電話」時非常頭痛，不知如何回答好。祖藍竟拉李思捷落水︰「有冇討厭嘅人？李思捷嗰啲呢？」杏兒聞言大笑︰「佢唔會打電話畀我﹗」兩人此後不時以好友李思捷做擋箭牌。被問到「最差一次接吻戲經驗」時，杏兒說︰「我記得係拍《當狗愛上貓》，嗰場戲其實冇乜嘢，但我唔知係個胃唔舒服定點，惜完之後我當場嘔。」杏兒當日這場戲的對手是黃浩然。談到最不滿意一套劇集，杏兒稱是《衝上雲霄》︰「第一次戲分咁重，我嗰時真係唔知自己做緊乜，因為第一次覺得自己要有角色嘅鋪排，我覺得好迷惘同好驚，所以永遠回望番都覺得自己可以做得更好。」

（即時娛樂）