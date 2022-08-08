何超儀9月開騷將九展變Disco 駁長髮拍宣傳照有少女味 (23:15)

何超儀將於9月17、18日跟她的樂隊Josie &the Uni Boys在九展舉行「Flash Back Now party」。有別以往的演唱會，這次的主題是回到過去的1980年代Disco盛世的黃金年代，超儀特別找來當年名噪⼀時Disco界的元老神級DJ Chris Lee在現場打碟，保證大家能跟着跳跟着唱。著名舞台導演胡恩威與進念二十面體會將九展Star Hall打造成超⼤型Disco，重現昔日璀璨、紫醉金迷的風格，全面復刻。

為了這個演唱會，超儀在紐約影展回來後已全面投入演唱會的籌備工作。早前更特別為了演唱會拍了⼀輯宣傳造型照，除駁了長髮，更把頭髮染金，穿了一件非常具80年代味的船長褸，像回到80年代的少女模樣。這輯相並非重本製作，拍攝的地方是她家裏的後院。超儀說：「這次搏盡，連屋企都攞埋出嚟宣傳，而且在家裏拍，慳啲錢，可以將啲錢留作宣傳之用。」

提到最近的熱話，演唱會安全問題，她說這次演唱會沒有任何高空大屏幕電視也沒有吊橋，只是為營造80年代Disco風格，全場會吊滿Disco閃閃波。超儀特別要求製作單位以貴價的輕身物料來做閃閃波，更要嚴格遵守所有安全措施，特別把檢查程序的次數加倍。她說：「要確保大家安心的狂歡狂跳，要跳到甩轆，跳走所有Covid fat。」

（即時娛樂）