Tyson Yoshi尾場騷收bra兼紅底褲 爆粗笑林家謙唔跟稿 (11:59)

Tyson Yoshi（程浚彥）一連4場《MY NEW WORLD ORDER》九展演唱會，昨晚（8日）順利完成，女友Christy連續4晚捧場，並穿上印有男友頭像的大會黑色Tee。

尾場氣氛熾熱，並找來林家謙擔任嘉賓，Tyson介紹對方出場時笑說：「這個騷一波很多折，這part原本是Gareth.T（湯令山）的，但不要緊，我準備了更特別的。」他又自嘲每次唱別人的歌曲，都會被人在網上粗口問候，他說：「不過算啦，娛樂一下大家嘛！」當林家謙現身一刻，全場尖叫，2人合唱《在空中的這一秒》 。

唱完之後，無論林家謙說什麼，Tyson都以對方的廣告對白「好熱呢？」來回應，但林家謙未有理會，反問Tyson：「我看你的Rundown，Talk位比唱歌位多？這是什麼騷？還有你為什麼每晚都叫人掟Bra上台？ 」Tyson對林家謙的爆肚招架不住，爆粗笑對方不跟稿講，後者還抽水：「不過這晚我就是你的Bro，Love you Bro！」其後，2人再合唱《熱到除衫》。

昨晚繼續有粉絲掟Bra上台，再加一條鮮紅色內褲，相當熱情；Tyson也很大懵，唱完《Something》才驚覺自己忘記拉褲鏈，即場拉返並笑說：「好閒啫！」演唱會最後貫徹Tyson開騷兩個傳統，不安歌及以《Christy》作結尾，演唱期間，Tyson與女友再次放閃，不過今次換轉女友摸他的頭，Sweet到爆。

（即時娛樂）