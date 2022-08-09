Tyson Yoshi未能吊威吔獻唱感失望 完騷後做1星期廢物狂吃 (12:29)

Tyson Yoshi昨晚（8日）完成4場演唱會，尾場嘉賓是林家謙。Tyson完騷受訪時，再次感謝張敬軒，幫他在音響設置上作出調整，讓他能以正確方式唱歌，唱足4場也未有拆聲。

Tyson自覺第2場表現得最好，沒有甩漏，反而昨晚唱《Bae》時，兩度未能入歌，他解釋因之前很投入唱另外一首歌，有粉絲大叫除褲，令他很忟，於是用了很惡眼神示意對方收聲，但回到後台換衫，卻覺得很內疚，到後來唱《Bae》時，滿腦還是想著這件事：「我即刻在台上講出來，並向那位粉絲道歉，不可以憋在心中。」

問到是否因為Gareth.T（湯令山）染疫，臨時安排林家謙頂上？Tyson稱家謙一早已在嘉賓之列，只是沒想到對方不跟稿，還不斷爆肚窒他。問到為何每晚都有粉絲拋Bra上台，Tyson笑言：「我也不知道，這晚仲癲，有條紅色內褲，當刻我都有少少猶豫，但多人望住，唯有用最有型的方法拿起它。」

談到為女友所作的情歌《Christy》作結尾，Tyson表示沒特別意思，只是找一首最多人認識的歌去完場，並非女友指定。問到女友是否他的老闆？Tyson甜絲絲說：「你都可以這樣說，這晚摸我的頭，也是她臨場發揮。」

由於MIRROR紅館騷發生嚴重事故，令Tyson是次演唱會的舞台設計也受影響，他承認的確是有不少改動，並笑言：「2022年哪裏還有人用腳走回舞台？」Tyson透露原本舞台設計有升降台，他吊住威吔由小舞台飛回主舞台，並會吊在空中唱一首歌，他說：「說沒有失望一定是假的，但規定沒辦法，這刻我已訓練到有得開騷就很開心，湯令山中了新冠不要緊，我沒有中能唱到就開心。」

Tyson表示因為今個騷是自己投資，如果搞不成會破產，他說：「幸好現在是有錢賺，但不是掙很多。（投資再大型的舞台？）暫時不要迫我去想，給我做一星期廢物先，我很想吃東西，因戒口戒了很久。」

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（即時娛樂）