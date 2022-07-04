白色強人II｜張曦雯孖「舊愛」陳豪互動輕鬆惹笑 劉溫馨苦練廣東話演奸角 (14:24)

無綫劇《白色強人II》昨晚（8日）播出一集，唐明（馬國明飾）為連體嬰進行切割及重建心臟手術，由於是香港首個案例、難度亦甚高，事件惹起關注，劇中反派Martin（張達倫飾）及張庭（劉溫馨飾）希望手術失敗，作為打擊YT（郭晉安飾）的籌碼；另一邊廂，由於葉晴（胡定欣飾）成立的藥物研究中心草案摧毁性甚高、兼對YT的全面開放藥物名冊草案有重大威脅，深愛YT的Yan（張曦雯飾）決定出手幫男友，更拉攏舊愛Vincent（陳豪飾）游說聯網總監支持YT。

由於Yan及Vincent人設均討好，Vincent在談判場口再次展現驚人智慧，「以退為進」再配以「我戥你哋驚咋」，成功拋窒一眾聯網總監，令Yan另眼相看。談判場面自然緊張，但無論是前面的阿Yan以「一餐飯」利誘Vincent落水事件，還是阿Yan之後賴皮不願認帳，Yan和Vincent的互動惹笑輕鬆，對此張曦雯（Kelly）透露與陳豪不少互動對白，是2人對戲時設計及創作，Kelly說：「我哋私下互動都似文信同Yan，陳豪好開得玩笑嘅。如果大家有留意，會見到我劇入面有時會拍下佢、打下佢，呢啲劇本冇嘅，係我哋自己玩出嚟嘅。」

至於首演大奸角的劉溫馨，由於舉手投足及嘴臉均惹人討厭，角色手段亦狠辣無情，有網民表示：「點解劉溫馨把聲同以前好似唔同咗咁嘅？」

原來劉溫馨為了應付角色超複雜對白，找來老師苦練廣東話，溫馨說：「今次對白有好多醫療改革等平時唔會講到嘅嘢，所以事前要狂練，喺屋企一路行一路練，練到唔使用個腦諗都可以噏得出為止，都有搵廣東話老師訓練啲咬字。」

（即時娛樂）