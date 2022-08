近年一直跟癌症對抗的《油脂》澳洲女星奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John,暱稱ONJ),昨日在美國南加州牧場寓所病逝,享年73歲,她的親友陪伴在側,目送她安詳離世。

生於英國卻在澳洲成名的ONJ,1978年以鄉謠歌手身分演出歌舞片《油脂》爆紅,主唱插曲《Hopelessly Devoted to You》、《Summer Nights》,並跟男主角尊特拉華達(John Travolta)合唱《You're the One That I Want》深受全球歌迷歡迎,1981年推出《Physical》更掀起音樂界和時裝界熱潮,但因歌詞被指含有性暗示,一度遭部分電台禁播。ONJ近年備受健康問題困擾,1992年確診乳癌,病癒後再於2017年復發,並已擴散到其他部位。曾跟她合演《油脂》和《天生一對》的尊特拉華達得悉死訊後,今日留言悼念:「感謝你令到我們的生活變得更精彩。」

(即時娛樂)