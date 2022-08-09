林嘉欣拍廣告挑戰畏高嚇到面青 憶攀高橋頂腳軟自嘲撞邪 (14:29)

靚媽林嘉欣最近再為消毒用品拍廣告，與兩位飾演她囡囡的小演員野餐、洗衫晾衫等親子活動，嘉欣不時微笑、細聲說話，非常溫柔賢淑。不過鏡頭一轉，見她在天台拍攝時皺眉頭，兼聲都震，反差甚大，原來嘉欣畏高。她說：「真係好驚，好彩呢個鏡頭我面向屋外，導演安慰我，叫我專心欣賞風景，好彩只拍到我背面後見唔到樣，我個樣驚到面青！」其實她站在天台平地的木箱上，還有工作人員在旁扶住，讓她安心拍攝，終於順利完成。

雖然嘉欣畏高，但她竟曾經成功挑戰攀爬世界上最高的鋼鐵拱橋，Sydney Harbour Bridge（悉尼海港大橋），她笑言那是一次「撞邪事件」！她說：「某年去澳洲拍戲，唔知係咪個人飛咗去第二度特別大膽，總係好想做啲平時唔敢做嘅事，我竟然主動報名參加攀登Sydney Harbour Bridge（悉尼海港大橋）導賞團，仲幫埋啲同事報名，條橋好高，唔知點解突然好想衝破自己，挑戰吓。」

嘉欣坦言當日早上已緊張到肚痛，心情忐忑，但已拖埋同事落水唯有頂硬上，她說：「因為得一條路，開始咗行就無得返轉頭，我怕高，一直向上望，上到頂對腳開始用唔到力，但回程嘅時候要向下望，好清楚望到腳下啲車喺條橋好繁忙，剋服唔到，好驚。我嘅PatPat黐住咗喺地下梯級唔郁得，因為頂住後面其他人，同事不斷鼓勵我，結果我幾乎回程都用PatPat『行』落樓梯。」她又笑言：「之後我不斷反問自己：『點解我會去？做乜要衝破安全區？舒舒服服唔得咩？』所以啲同事都笑我撞邪。」

（即時娛樂）