陳凱琳有心理準備林作再挑機 拒讓父親胞弟驗DNA：件事告一段落 (16:06)

陳凱琳（Grace）與孖生弟弟Derek身世，惹外界關注，林作早前更公開提出1000萬，利誘Derek和父親驗DNA。

Grace今天（9日）為首次監製及主持的清談節目《Love Matters with Grace》宣傳，邀來張馳豪（Aska）、何晉樂、黃長興、陳浚霆、魏韵芝、胡㻗等撐場。Grace透露Derek也有份擔任嘉賓，她有心理準備節目播映前後，會再掀起話題，相信林作討論旨在娛樂大眾，叫大家不用太介懷。

談到林作對Grace與Derek身世感疑惑，Grace指弟弟未受事件影響心情：「細佬心情OK，佢識諗，男仔性格會放鬆啲，佢已經大個仔，好放心佢同太太喺嗰邊過新生活，我哋有保持聯絡，佢熟悉嗰個地方，依家佢放假休息，約朋友，遲啲會搵新工。」

問Grace會否擔心節目出街後，林作再有動作「挑機」？她說：「我諗訪問出街都會引到佢社交平台發文，佢有自由說話，我都冇得驚唔驚，不過已有心理準備，希望佢嘅心態旨在娛樂，唔需要take it personally（介懷）。」

問到有否曾叫父親和弟弟驗DNA驗明正身？Grace說：「唔會，呢件事告一段落，我都冇諗咁多，覺得唔需要再攞出來講，反而期待節目出街反應，因為明珠台以往買外購節目多，今次自家製節目係挑戰，亦感覺到有壓力，希望受歡迎啦！」

Grace表示在節目中會跟人妻朱千雪暢談夫妻之道，又跟其他嘉賓傾為人父母心得。被問為什麼不請老公鄭嘉穎上節目，她解釋：「遲啲先，怕同佢一齊爆肚，我哋日日見，我想逃避佢呀，講笑，節目好多嘉賓，留老公做後備。」

（即時娛樂）