郭偉亮(Eric)和葉佩雯(Grace)於2011年結婚,2人已婚11年,不時在社交網放閃,昨天兩公婆分別在社交網貼相,慶祝拍拖22年,他們切蛋糕慶祝,Grace還上載多張他們珍貴的拍拖舊照,並窩心寫道:「Happy 22nd Anniversary,感謝你一直的陪伴,慎入呀啲相,越揭越舊,亦越揭越青春。」

Eric亦在Ig貼相並留言冧妻:"We have been together for 22 years and all I can say is, it’s an achievement! "Grace則留言送了22個惜惜emoji給老公:「等你今(昨)收工食宵夜。」

(即時娛樂)