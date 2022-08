日本著名時裝設計師三宅一生,今天(9日)傳出死訊,其所屬事務所發聲明證實消息,稱三宅一生在8月5日病逝,享年84歲。

三宅一生於1970年成立三宅設計事務所,翌年成立個人品牌Issey Miyake,本地亦有不少藝人歌手都是其擁躉,包括汪明荃﹑許廷鏗和七仙羽等,而阿姐更是該品牌的忠實擁躉。許廷鏗今天在Ig限時動態貼了三宅一生的黑白照悼念:"Thank you for being such as inspiration."

(即時娛樂)