陳宇琛曾跟阿Mo拍MV 發信息慰問MIRROR成員獲回覆 (20:12)

高先電影總經理曾麗芬、導演黃修平及陳宇琛（Sam），今天（9日）出席邵氏創意中心開幕禮。談到港產片《緣路山旮旯》，高先電影作為發行商和有份投資，曾麗芬表示票房已過100萬，算不錯，亦會安排多些場次上映，她說：「起初都擔心男主角不夠吸引力，牌面又不夠勁，但觀眾反應已代表一切。」

對於男主角岑珈其被網民攻擊樣衰？曾麗芬表示觀眾有批評自由，但《緣》片就是講一個不太靚仔的男仔去配對靚女，現在外界有回響，視作為一個反宣傳也不錯。

黃修平與MIRROR隊長楊樂文（Lokman）因拍攝《狂舞派》而相熟，原本有買飛入場支持MIRROR及一眾舞蹈員的他，直言事件對他都是一個打擊，在意外發生後有信息慰問Lokman，他說：「我初步聽到的消息，是他們都幾平靜，起碼面對到事件，亦祝福傷者可以盡快康復。」

Sam之前與MIRROR成員邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）合作ViuTV新劇《野人老師》，他表示原定11月播出，現在不知會否受影響。對於MIRROR是次演唱會意外，Sam直言很震撼，他跟受傷舞者阿Mo（李啟言）也曾合作過拍MV，雖然不算深交，但見到這樣的事都很心痛，他說：「我有發信息問候幾位合作過的MIRROR成員，個別也有回覆我說多謝，他們現時身心都需要康復，希望給予他們多些空間，收拾好心情，受傷的舞蹈員早日康復。」

此外，問到太太的懷孕情況，Sam表示太太已懷孕19周，身體狀況很好，預產期12月29日，暫時希望順產。

（即時娛樂）