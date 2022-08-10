吳若希老公Alex靠Poker重振夫綱 三度「自殘」拋窒老婆 (13:17)

J2節目《鋪鋪Poker》由郭偉亮（Eric）、方力申及陳欣茵主持，周六（13日）晚播出的最新一集，除了繼續有葉佩雯（Grace）和老公Eric大耍花槍外，接力再有吳若希與老公Alex上演「爛賭夫+爛賭妻」。

吳若希在Poker枱由上靶變下靶，除了遭老公Alex無限「負評」及「白眼」，無論手持爛牌或是好牌，都遭老公一眼睇穿，加上吳若希七情上面表情，令節目氣氛高漲。

原來Alex是Poker高手，早於20年前左右，已開始參加比賽，連吳若希亦笑說：「好勁呀，我老公真係！」平時嘻嘻哈哈的吳若希來到Poker枱上，仍改不了大笑姑婆本色，更多番以「聲殺」包括「我啲牌好Pretty」、「我啲牌好Handsome」、「Wow Wow Wow」及「OMG」等擾亂對手Alex、小方及Eric視線，可惜每次都遭老公一眼睇穿，更慘成3子圍攻及狂踩對象。Eric問Alex老婆在家中是否一樣經常嘻哈，Alex停頓數秒苦思後，竟爆出一句：「佢喺屋企咆哮多啲。」

自信十足的Alex為振夫綱，更3度在Poker枱上激動表示，不介意自殘力證自己對老婆睇通睇透，包括兩度大叫：「你（指吳若希）有蛇我切！」更厲害的是，Alex連吳若希手持什麼牌也瞭如指掌：「佢笑到咁，我同你講，佢一定中咗隻三！如果佢係三條，佢唔講嘢㗎喇。」被老公連環「踢爆」的吳若希只能「以笑遮醜」，Eric及小方亦笑得合不攏嘴。

（即時娛樂）