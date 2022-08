今天(10日)是陳冠希(Edison)老婆秦舒培的32歲生日,Edison在社交網貼了和老婆咀嘴照放閃,2人咀得肉緊,他還稱呼老婆做"Number One":"HAPPY BIRTHDAY TO MY NUMBER ONE !!!!! @shupeicute(秦舒培) YOU ARE THE BEST COMPANION I COULD EVER ASK FOR AND I WOULDN'T CHANGE A THING ABOUT US EVER !!!!! THE BEST WIFEE,BEST MOTHER,BEST BEST FRIEND A GUY COULD EVER DREAM FOR!!FOREVER TIL INFINITY!!!"同時他還上載秦舒培和囡囡Alaia的合照,畫面十分溫馨。

