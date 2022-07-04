ViuTV官網停運10天 再更新節目安排 未見MIRROR節目惹爭議 (16:38)

MIRROR的紅館演唱會上月底發生嚴重事故，巨型屏幕墜下擊傷兩名舞蹈員李啟言和張梓峯，目前李啟言仍在伊利沙伯醫院留醫。事發後ViuTV官網的宣傳工作亦暫停，直到前天（8日）上午官網低調更新社交網，換上全新的封面圖片，公布新一輪節目安排，包括韓劇《模範的士》﹑《戀愛Staycation》﹑《嘥料》和《拆你個夢》，但未見有MIRROR的綜藝節目及成員演出劇集的安排，當中由姜濤﹑陳卓賢﹑呂爵安和邱士縉等合演的《季前賽》原定8月29日晚上首播，但現時未知會否因事故而延播。

不少鏡粉和網民洗版式留言，認為MIRROR在此事上沒有錯，根本不需要延播他們演出的相關節目：「希望你哋正視下，其實將節目延後係咪真係幫到件事？我睇唔到延後對鏡仔們同你地有咩好既效果喎，其實就算你哋宣唔宣傳，我哋都有好多人會想睇膠戰SSP﹑季前賽﹑跳舞節目Flat Out，希望唔好抽起延後，並且每個節目都係台前幕後既心血。」﹑「講真，Mirror冇錯，根本唔需要延遲播放，只會令人仲嬲，所有香港人+鏡粉都想睇到Mirror嘅節目。」﹑「其實件事都發生咗，斬腳趾避沙蟲無用㗎，生活都要繼續落去，鏡仔都無錯，做咩要收埋佢哋呢？」﹑「一件事還一件事，意外的事要交代，但節目都要繼續做好，用心做節目，觀眾都會繼續支持，有錯係管理層，有錯就改，比人鬧都要繼續做好個網頁，唔好將節目延期喇﹗」

（即時娛樂）