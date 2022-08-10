聲夢2｜郭偉亮魔鬼教練上身 Sabrina出「鼓」惑釋放狂野之魂 (17:33)

有「聲夢大魔王」之稱的趙紫諾，在郭偉亮指導下，打鼓打得有板有眼。（大會提供）

《聲夢傳奇2》經過首輪團戰後，8月13日及8月27日將進入新一輪賽制，紅藍兩隊將以演唱會模式對戰，並需各自準備5個表演環節，落敗一隊將要淘汰2個單位學員，對於之前已淘汰一名學員的藍隊來說，絕對是壓力之戰。

為了帶給觀眾新鮮感，演唱會中一眾學員將以大家意想不到的全新樣貌示人。在製作組發放最新一輪宣傳片，紅隊皇牌、有「聲夢大魔王」之稱的趙紫諾（Sabrina）密鑼緊鼓練習打鼓；原來Sabrina導師Phil（林奕匡），有感Sabrina謙虛內斂，簡單來說未夠霸氣，為了釋放Sabrina潛藏的「狂野之魂」，Phil提議Sabrina挑戰型格打鼓：「我要Sabrina攞個Beast（野獸）出嚟」。

由於要兼顧音樂理想及學業，Sabrina已有一段時間未有練習打鼓，故在練習初期表現戰戰兢兢，經常露出「死火」表情，更數度被超大打鼓聲嚇窒。

今次任務是谷出Sabrina的「狂野之魂」而非賣萌，紅隊總監郭偉亮（Eric）雖然本身不懂打鼓，但仍決定親授Sabrina狂野之道，不但有姿勢有實際，更出動「獅吼功」展聲威，表現肉緊的Eric先以「好似你讀書讀到好忟嘅時候」，來調教Sabrina正確心理狀况，再不斷逼迫Sabrina要「大力啲」，令Sabrina一度激動至企起身。經過「魔鬼教練」Eric一輪調教後，Sabrina上台前作最後綵排中果然大蛻變，全程不再自我懷疑，眼神更流露「信心之火」。

（即時娛樂）