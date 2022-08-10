So Ching轉發文章疑向ViuTV花姐表達不滿 (17:59)

蘇芷晴在社交網限時動態轉發文章，疑對ViuTV及MIRROR經理人花姐表達不滿。（Ig圖片）

MIRROR的紅館演唱會發生嚴重事故，惹起全城關注，受傷的李啟言（阿Mo）目前仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，女友兼COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）則連日來在社交網為男友打氣，被封為最佳女朋友。

今午（10日）So Ching在Instagram限時動態轉發一則文章，名為yes_you_areright的專頁寫道：「每叫一次花姐加油，VIU加油，都係對逼迫dancer，多一份支持，都係對傷者踩多一腳！」

該專頁的文章為香港舞蹈員發聲，並對舞者待遇感無奈：「DANCER果然都係藝術家，要經歷過死亡先至會紅。香港嘅DANCER跳一世舞，都唔會有圈外人認識、支持、幫佢哋提高身價。絕大部分都只會在夢想，與被壓榨嘅貧窮之中老去，或者捱唔住就轉行。唯一出人頭地嘅方法就係去造、做星。或者經歷死亡，先至有人識。

曾經有個現代舞老師講過『越有天份嘅人，係越快放棄』，對於掙扎緊嘅DANCER嚟講，係警惕自己，唔好咁易放棄嘅名言，可惜香港再現實，再苛刻啲，有幾多有天份有實力或者有堅持有毅力嘅DANCER，最後都不敵生活﹑不敵賤價﹑做爛市嘅壓逼，被逼轉行，做健身﹑做瑜伽﹑做運輸﹑做裝修，做FOODPANDA。

香港不乏天才舞者，但節省（底層員工）成工至上嘅香港，DANCER不被視為專業，多數數住都被外判﹑被壓價嘅人工，同工唔同酬時有發生，呢啲咁季節性嘅職業，堅持到落去嘅人真係少之又少，DANCER都要食飯，夢想都要有命先發到夢，要紅？經歷死亡囉，仲要係撞啱時間，撞啱舞台先得。

呀MO突然多咗咁多FOLLOW，希望其中真係有人幫到佢餘生，而唔係趁墟FOLLOW，平時一啲跳舞圈嘅事都無留意，人一出事就入去集氣，舞台環境﹑表演者薪金以及安全，VIU低成本樣式速食嘅成功，FANS質素為見偶像，見到意外頻生，都唔施壓叫停演唱會，全部都係今次值得關注嘅點，淨係關心呀MO一個，呢啲事情一定會再次出現。

話時話，咁多日啦，又27萬人PTSD（創傷後壓力症），VIU，工程公司呢？炒咗幾多人，賠咗幾多錢？點解花姐仲做緊嘅？」

相關新聞：蘇芷晴貼合照再為阿Mo打氣 窩心舉動被封「最佳女朋友」

（即時娛樂）