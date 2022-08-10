阿媽有咗第二個｜彭秀慧貼「扮首映合照」撰千字文訴心聲 (18:22)

由毛舜筠（毛姐）﹑姜濤﹑柳應廷（Jer）﹑岑珈其和麗英等合演的《阿媽有咗第二個》，今晚（10）舉行首映禮，因為MIRROR的紅館騷早前發生嚴重事故，姜濤和Jer今晚缺席首映禮。

《阿媽》導演彭秀慧今天在社交網貼了早前和戲中演員扮去首映的合照，並撰長文抒發感受，她表示終於來到首映日子，3個月前首次開會商討今天安排，當時她已幻想今天畫面會是怎樣的，她寫道：「從埋班開始，這一年的生活基本上只圍繞一件事，一直勇往直前，沒有時間空間靜下來。

戲要上畫，常常有人問我緊張嗎擔心嗎？我雖然是新導演，不過可經歷過不少劇場首演嘛，雲淡風輕，而且優先場見過觀眾，反應和評價也交給大家了，反正，作品已經完成，導演也要放手喔，作品會有它的生命，就讓它好好成長（不過監製宣傳工作繼續啊）。」

彭秀慧表示謝票時遇上不少觀眾打氣，未有演員出現在身邊，雖然有點遺憾，她常對觀眾說，就當這一齣電影是《Top Gun》吧，大家見不到Tom Cruise，還是會入場呀，電影是獨立而永遠存在的也是銀幕和觀眾的一對一關係，我是一直這樣告訴自己。」

昨晚橫風橫雨並掛起風球，彭秀慧再次幻想今晚首映情况，她坦言首次感到若有所失：「老實說我沒有太擔心天氣，因為我和公司一早有共識，放映一定『風雨不改』，只是首映禮於我的真正意義不是儀式，而是好像把焗好的蛋糕放在桌子上，和所有曾經參與的人分享，提議我造甜品的人，不會知道我最後把蛋糕變成怎麼樣。」

她寫道：「今天有不能出現的伙伴和演員，可能移民了，可能因事不能出席，我忽然非比尋常地想念他們，好想一起坐在觀眾席分享成果，好想一起感受現場氣氛，無論你們身在何方，這個首映是我一直期待和你分享的，好想，感謝你們的出現，好想 你們be proud of it，好想你哋快啲有得睇，今晚首映如期，風雨不改。

我終於明白 『風雨不改』，說的並非對沖外在客觀因素的執着，上天告訴我們太多非預期的事是改變不了，不過再大風大浪，仍要謹守自己的信念和價值，處理好自己，方能珍惜下一個相遇，方能迎接下一個晴天。」有份主演的Jer則在該帖文留言派心，獲逾千網民讚好。

（即時娛樂）