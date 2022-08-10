《潛行》煞科 劉德華林家棟相隔10年再合作 彭于晏練得流利廣東話 (18:35)

由劉德華擔任監製，聯同林家棟、彭于晏（Eddie）、任達華及劉雅瑟主演的電影《潛行》日前煞科。

香港天氣酷熱，氣溫屢創新高，但仍無阻拍攝團隊熱情，而劉德華因劇情需要，穿上毛衣及西裝外套捱熱拍攝，其對手家棟亦要穿上厚西裝褸拍動作戲。眾人日前在影廠內完成華仔煞科戲分，導演關智輝宣布劉德華完成全部戲分拍攝，感謝對方努力付出，在場所有劇組同事鼓掌慶賀。

身兼監製的劉德華率領導演、錢嘉樂及林家棟開香檳慶祝，華仔跟家棟相隔10年再度合作，份外感觸，他説：「由《風暴》到現在，大家都看到家棟處理情感上很好。」家棟則說：「是成熟了，應該要進步。」風趣幽默的家棟笑說：「從《風暴》到現在已經10年了，當時到現在真的變化很大，因為人工高了。」

繼劉德華日前煞科後，該片其他演員包括林家棟、彭于晏、任達華及劉雅瑟聯同導演關智耀及動作導演錢嘉樂，亦相繼煞科，劉德華亦現身現場，以茶代酒感謝大家，華仔感恩表示：「我們是從4、5月開始，這段時間我們經歷很多不一樣的經歷，有開心、有不開心的，但是我們都把它弄到開心，希望我們在戲裏面的角色，都成為大家想跟進的角色，往後我們再拍一些更好的給大家看。」

彭于晏亦以廣東話說：「我覺得好開心，同大家一齊拍戲，希望大家健健康康，下次再同大家拍一部好戲，多謝大家。」

（即時娛樂）