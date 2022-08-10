應智越新歌邀黃偉文填詞 Wyman喜跟未合作過歌手交集 (19:45)

應智越（細貓）新歌《Cut!》承接上一首歌《幕後花絮》關於做兵的故事，道出戀人未滿、沒有完美結局的愛情。他希望藉着這個故事，帶出兩個相戀的人，儘管最終不能在一起，但雙方都眷戀着彼此的關係。

關於今次的故事，細貓和導演商量了很久，他們的構思是細貓和女主角各自在事業上剛剛起步、互相扶持；女主角從事演藝事業，愈來愈有名氣，但和細貓距離愈來愈遠，最終無奈地分開。導演為了增加戲劇效果，找來戲院和鐵路博物館作拍攝場地，細貓對這些細節表示很興奮。

細貓今次除了飾演一位初出茅廬的小伙子，亦代入戲中戲，幻想自己是戲中的男主角，和女主角做對手戲，藉此帶出對這份感情的無奈。

今次 《Cut!》 徐浩監製找來一直與他合作無間的齊樂平一同創作，歌詞方面則邀請了與細貓首次合作的黃偉文（Wyman），細貓對今次演繹比較緊張，因為一直以來他希望跟Wyman合作，細貓說：「估唔到冒昧邀請Wyman老師，他一口應承。故事方面，Wyman老師原來有留意我早前歌曲《幕後花絮》，他說那個做兵的故事很有趣，所以今次這首歌就好像上一首歌的延續，以拍戲為背景，男主角不只做不到幕後花絮，連路人甲乙丙也不是。」

Wyman亦在社交網貼了應智越新歌宣傳照，並寫道：「#其實唔同嘅歌手都會俾到唔同嘅能量我 #所以一直鍾意同未合作過嘅人交集 #尤其係唱得好嗰啲。」

（即時娛樂）