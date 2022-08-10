《人間飄浮》勾起傷痛回憶 黃劍文學懂珍惜放下再前行 (21:52)

「自細總挽着手 你站於身後 成長中 那情份 多麼深厚 在細心照料間 會為我擔憂 從未發現 在某天 必須放手」是黃劍文（Kimman）作曲、主唱 《人間飄浮》的歌詞。一首歌勾起多年抑壓心底的悲傷，母親15歲懷孕生下他，交由公公婆婆照顧成長，對生父沒有印象，母親改嫁，跟爛賭的繼父相處不來，教會讓他有機會接觸音樂，唱歌、彈結他，有時要躲在廁所彈結他。

Kimman心想改善家庭環境，中學畢業後在超市工作所掙不多，天賦的好歌聲成「脫貧」的希望，參加歌唱比賽，追逐音樂夢。他26歲時遇重大打擊，患抑鬱症的媽媽自殺... ... Kimman的成長路好艱難，全身投入音樂工作，他也揀了一條艱難的路行，做獨立歌手自資出歌。他接受《明報》訪問，面對資金問題，做歌要錢，比較其他有大公司支持的歌手，他要有很大勇氣。Kimman說：「勇氣來自很多朋友與粉絲的支持，令我有信心、勇氣去行，我相信自己有能力做好歌與唱歌。難在資金方面，出歌做音樂要錢，這當然是問題但幾難行都好，條路開始時一定會難，很多事情也有困難但難不代表唔去做，所以係咪好難呢？相信係有難度，開頭行咩路都會難，無論幾難都好，呢條路我會行落去。」

過往有唱片公司支持，有很多人幫忙，難免會變得依賴，今次他完全投入感受到好大動力，要更認真、好煩惱亦好困難，但這些經歷是值得的，感受到一團火在燃燒，興奮度很大。《人間飄浮》的幕後班底還有李端嫻擔任監製與編曲，Oscar填詞，他說:「跟李端嫻是一次節目上Jam歌，她的音樂好吸引，好想再合作，等咗近兩年，今次合作好開心。Oscar是經理人幫我聯絡的，初時未算好熟，過程中透過傾談了解，到收到歌詞是很順暢的合作。初時的歌詞對我而言較抽像，修改後歌詞變得直白，我的感受度較大，最後整首歌給我的感覺是好實在。特別要提是拍MV的監製Kam與導演Edward，過往曾合作，他們很花心思幫我拍攝，切入我的成長片段，小時候的照片、Busking的照片，是我人生中重要的事情也放在MV，讓我回想與感動，而他們是沒有收分毫給我幫助。這個MV對我有重大意義！」

「自己畀錢做歌係辛苦但好值得，因為我知道自己要什麼，帶出想要的訊息與感受，若果是唱片公司主導便會考慮到大眾化、貼合市場需要。公司可以提供較多資源而現在我要慳，每一步也好小心，但不代表質素遜色，因為我好著緊監察整個過程。」

黃劍文之前的作品《幸福的味道》是4年前推出，問他下次推出新歌是否要再儲錢？要儲多久？他笑說：「半年至1年時間應該再出新歌，其實已籌備中，錢方面我一向有儲蓄，雖然過去兩年因疫情減少工作，但應付生活尚可以的，希望往後有更多工作機會。」

他又說：「《人間飄浮》是我用盡全身氣力去演譯的歌曲，情感爆發與效果我會以『啱啱好』形容，是一首耐聽的歌曲。這首歌是以珍惜為主題，我已想了下一首歌會以原諒、放下與包容為主題，無論是家人或伴侶，人生中不應因一些事情阻攔前行，要前進的。」

（即時娛樂）