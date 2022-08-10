黎明新人雅荍Apple網台訪問 孖黃夏蕙談愛情觀無代溝 (21:12)

黎明公司旗下兩名未成年新人Sophia（雅荍）、Apple日前接受網台節目《圍爐取戀》訪問，她們與另一位嘉賓還黃夏蕙（夏蕙BB）年齡相差70多年，一同暢談時下學生的戀愛態度，還配合主題齊齊穿上校服，打破代溝的隔膜。

16歲的Sophia及Apple是學生，與夏蕙BB的戀愛態度竟然一致，表示若喜歡對方會爭取機會，不要浪費時間。節目中有名16歲女學生來電傾訴暗戀故事，她們聽了這段若即若離的疑似戀事後，都覺得女學生應該自己行前一步，否則只會嘥時間。雖然Sophia與Apple給予意見，但原來她們都沒有拍拖對象，Sophia說：「最好唔好拍，希望愈大失望愈大，一切順其自然。」Apple則坦言想嘗試拍拖感覺。在旁的夏蕙BB說：「她們只有16歲太細個，點拍拖呀！不過少女個個都咁靚，有邊個不想畀人追呀！」

一向前衛的夏蕙BB令Sophia、Apple十分佩服，Sophia說：「她好平易近人、好親切，仲好貼地，又幾可愛，因為我拎本書畀她簽名，她好好笑話簽到手軟，雖然是老人家，原來可以開玩笑。」Apple說：「雖然我哋年紀有相距，但她好似啱啱成年咁，完全無代溝，而且她畀女同學的見解好好。」她們又表示夏蕙BB鼓勵她們，有夢想要努力去追求，鍾意便用行動去做，做人要有勇氣及勇敢。

（即時娛樂）