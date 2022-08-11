炎明熹跟「獎門人」曾志偉撞髮型 Archie為失言風波深切反省 (15:30)

炎明熹和曾志偉昨晚撞髮型，十分搞笑，Gigi表示細細個已看「獎門人」。（劉永銳攝）

炎明熹（Gigi）、冼靖峰（Archie）及J2創意總監鄭詩君（C君）等，昨晚（10日）分別代表「聲夢隊」和「J2隊」，亮相《開心無敵獎門人》。「獎門人」曾志偉在介紹Gigi時，取笑對方是「火星人 」，又自稱這晚髮型是「Gigi頭」。Gigi則笑稱：「我是曾生的孖...頭！」森美聞言笑說：「不可以媽高層㗎！」

受訪時，Gigi和Archie表示細個有看獎門人，Gigi最喜歡的遊戲是「大電視」，如果有機會玩，她希望擔任做動作給組員估。怕不怕大家意會不到她想表達什麼？Gigi笑言：「我要所有人陪我一起唔明！」Gigi透露之前在內地拍了真人騷，過程歡樂又震驚，她說：「震驚是因為當所有人都很投入時，我卻呆住，反應不來，這方面要加把勁。」談到容祖兒在內地拍真人騷要吃豬糧，Gigi豪氣說：「來就來吧，Come on！不介意。」

另，Archie剛從內地拍劇返港，他說在這3、4個月大開眼界，見識不同創作，感謝導演帶他上去拍劇。對於之前失言風波，Archie經一事長一智，在內地拍劇期間，都有翻看自己過往訪問片段、語氣、方式和用詞，並作深切反省。

（即時娛樂）