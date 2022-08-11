拉闊音樂會延期舉行 鄭欣宜冇異議 已傳短訊慰問盧瀚霆 (15:52)

鄭欣宜和Anson Lo的拉闊音樂會將延期舉行，對此欣宜表示沒有異議。（資料圖片）

衛蘭、鄭欣宜、吳林峰及樂隊Dear Jane，昨晚（10日）於九展Star Hall為慈善音樂會演出。Dear Jane成員伍漢邦Jackal因有事未能出席，但無礙演出。

鄭欣宜唱出《女神》及《先哭為敬》，之後與4位舞蹈員跳唱快歌《@princejoyce》帶動全場氣氛。自MIRROR紅館演唱會發生巨型屏幕墮下意外，擊中兩名舞蹈員受傷後，有傳MIRROR需停工2個月調整心情；商台昨日也宣布，原定於9月6日舉行的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》亦要延期舉行。

欣宜對此決定沒有異議：「當然要以安全為上，只是延期舉行，會等待大會安排。我工作計劃沒有被打亂或受影響，幾日後便要為新歌拍MV。」

欣宜表示擔心盧瀚霆和其他人的情緒，希望等大家慢慢回復心情至正常狀態。她已傳短訊慰問對方，但不需要收到回覆，她說：「我看該片段（意外發生）後也感到很嘩然，想像不到如果我在現場會怎樣，希望留多些空間給他們，其他不用講太多。」

問她會否效法張敬軒，向演唱會有關人士提供心理輔導？欣宜解釋自己不知應該怎樣協助，還是留空間給大家較好。

（即時娛樂）