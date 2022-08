next

衛蘭、鄭欣宜、吳林峰及樂隊Dear Jane,昨晚(10日)於九展Star Hall為慈善音樂會演出。

衛蘭早前完成演唱會後,放假返韓國探望母親,逗留2星期,上月26日才返港。她透露與母親已4年沒見面,母女團聚狂吃很多美食,最開心母親身體健康。不過,衛蘭大呻返港接受檢疫隔離感辛苦:「疫情期間常習慣留在家,以為接受隔離很輕鬆容易,怎知在酒店時覺得時間很難過,又沒有動力去作歌,惟有狂上網煲劇,加上食和瞓,所以增磅少少。」

衛蘭上月因離港缺席《香港金曲頒獎典禮》,她感到可惜,但得知自己有份創作的歌曲《It's OK To Be Sad》得獎而感鼓舞。正籌備年底推出新專輯的她,會繼續參與作曲,亦會撐妹妹衛詩9月17日舉行的音樂會,屆時擔任嘉賓。

(即時娛樂)