薛凱琪喪打王祖藍 發泄負面情緒 拋開靚女包袱扮鬼臉 (16:38)

由王祖藍主持的《有個閨密叫祖藍》，周日（14日）晚播出第3集。今集嘉賓是與祖藍認識了18年的薛凱琪（Fiona）。2人除了在「閨密快問快答」中，多次展現默契外，祖藍還帶Fiona學插花，兼為閨密親自下廚。Fiona在節目中除了分享近况、初戀歲數、拍拖次數、愛情觀、地獄廚神成長之路、情緒病成因及經歷外，還會大談人生哲理。

Fiona，給予祖藍第一印象是「乜都笑得一餐」，隨著走紅後Fiona開始變得不快樂：她說：「嗰時成日有人跟我，我覺得只係想唱歌、拍戲，點解會變咗冇咗自己生活？」祖藍續指與Fiona合作電影《人間喜劇》時，已察覺對方有異樣，Fiona坦言當時眼淚完全不受控制，並邊說邊重演當時情况：「我會狂喊，但係係冇表情嗰隻，只係眼淚不斷滴落嚟。」Fiona稱由於情况嚴重，要自創「仰天忍淚」方便化妝師化妝，祖藍表示至今仍難忘Fiona當年忍淚畫面。Fiona還分享當時情緒出現問題兩大成因，並表示借戲中怒摑祖藍一幕發泄負能量。

祖藍之後單刀直入追問Fiona戀愛史，Fiona坦率說：「我入行17年，點會冇拍過拖？但我每次都會話冇拍，你諗下分手時幾咁痛，仲要做訪問解釋喎。」祖藍再追問Fiona「認真拍拖次數」，Fiona才正經說：「我冇試過散拖，大概拍過四次，有一個兩年，有一個一年...」

本集閨密任務中，以首個「樣衰」任務最為吸睛，起初帶點猶疑的Fiona，第一時間先問祖藍：「你係咪真係放開懷抱先？」而因為祖藍回了一句：「其實我唔放開個懷抱本身都幾樣衰。」Fiona即放心出動雙手盡情醜化自己，結果成功鍊贏祖藍；不過當Fiona見到自己樣衰程度時，卻又忍不住說：「我睇嚟真係好放得開。」

（即時娛樂）