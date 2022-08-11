《明日戰記》1比1動力重裝甲模型今起尖沙嘴展出 (17:31)

古天樂、劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演，張家輝友情客串的電影《明日戰記》將於8月25日上映。樂高專業認證大師Andy Hung日前為電影以樂高積木，1比1將戲中的動力重裝甲EXOSUIT組裝出來，今日起於尖沙嘴K11 Art House戲院展出。

談到這次與《明日戰記》的合作，Andy表示：「幾年前開始已和天下一洽談這個項目，亦從電影公司得到有關動力重裝甲的設計資料，好讓我們能計劃如何製作出1比1的樂高動力重裝甲。簡單來說，我們先在洽談項目時候開始着手構思，踏入正式製作用了一個多月的時間去設計樂高化的模型，之後利用大約兩個月時間製作，最終用上六萬多粒樂高零件。」

動力裝甲的的顏色是深灰、淺灰和黑色，基本上整個盔甲外型都是以基本零件以雕塑方式拼搭出來。一些特別道具如槍械，匕首以至頭盔等則是根據拼砌指引的範圍以人手利用不同的樂高零件砌出來。除了用色的配搭希望能夠突出展品線條和層次感外，Andy及團隊亦加上大量特製配件，使整個作品更立體及像真。Andy砌成的26號裝甲，正是古天樂戲中角色「泰來」所穿的裝甲。作為古天樂的影迷，Andy說：「當然希望能將作品做到最好，的確有點壓力，但同時亦是我們把作品力臻完美的動力。」

除了1比1的動力重裝甲外，Andy亦為電影設計了一款Brickheaz，限量100隻及為非賣品；他亦為戲中的「泰來」、「重生」及「臭鼬」度身訂做了獨一無二的Brickheadz，去演繹3位角色的角色形象。

（即時娛樂）