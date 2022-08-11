江𤒹生望創作出香港本土文化漫畫 Marf靠幻想聲演AK女兒 (18:44)

MIRROR成員江𤒹生（AK）早前與COLLAR成員邱彥筒（Marf）為8月25號上映的動畫《ONE PIECE FILM RED》粵語版配音，分別聲演主角「紅髮」及新角色「美音」。

AK自小就愛看日本漫畫《海賊王ONE PIECE》，知道可以聲演主角後非常開心，特別參考日本聲優的原聲演繹，又改變自己的說話方式，以厚實沉穩聲線聲演以配合角色性格。他說︰「我平日說話有少許懶音，幸獲專業配音員指導，沒想像中困難，僅花個半小時完成。我不算有配音天分，希望以後有機會聲演其他動漫角色。」AK有為自家品牌設計Q版公仔，他希望將來能以此創作出能代表香港本土文化的漫畫卡通。

Marf聲演的「美音」是電影原創角色，她說︰「我覺得自己和角色有相似之處，都是有正義感和想世界好開心。」被問到可擔心被挑剔有懶音時，Marf說︰「戲劇老師曾給我一些練習，咬字明顯有改善。我會繼續練習，不容許有懶音出現。

美音在動畫中是紅髮的女兒，但Marf與AK是分開配音，因此只能靠幻想。她說︰「AK在比賽中曾是我的導師。我們今次雖然見不到，但間接算是第一次合作。」

（即時娛樂）