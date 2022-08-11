說出你的願望｜秀英戒吃甜品多年 炮製低醣飲食喼弗 (19:53)

由池昌旭主演的《說出你的願望》，已於昨晚（10日）在「黃Viu」上線。（大會提供）

「黃Viu煲劇平台」在8月播出3部韓劇，包括由金旻載、金香起和金相慶「三金呈獻」的古裝史劇《朝鮮精神科醫生劉世風》，以及金世正、崔丹尼爾和南潤壽擔正的Viu Original原創漫改韓劇《今日的網漫》現已上架；而「韓劇男神」池昌旭、秀英和成東鎰主演的Viu Original原創韓劇《說出你的願望》，已於昨晚（10日）在「黃Viu」上線。

「少女時代」出身的秀英在《說》飾演性格樂觀護士徐妍珠，除了憑自然活潑的演技引發觀眾關注，秀英一雙長腿同樣讓人目不轉睛！貴為少時的「腿精擔當」，秀英擁有美腿，還因為完美身材登上熱搜，被網民封為「被女團耽誤的模特兒」。

身形纖細的秀英曾經歷漫長鍛練期，卻無法成功增肌，她透過低醣飲食降低碳水化合物攝取量，例如以豆腐麵取代意大利粉、自製不加麵粉（轉用杏仁粉）的香蕉朱古力蛋糕，目的是燃燒體內脂肪儲備，達到高效減脂的效果；平日她亦會以紅薯、薯仔炒磨菇、牛扒或雞肉配豆腐為主餐。

此外，秀英已戒吃甜品多年，務求將體內糖分降到最低，令皮膚變得更加潤澤透亮，，去年她透過YouTube個人頻道，公開運動餐單，她主要透過弓步、單腳硬舉等動作來鍛練下半身，亦玩瑜伽塑造身體線條。

（即時娛樂）