48歲馮德倫靚仔Look出席活動 自爆近9年冇參與幕前演出 (20:51)

何超儀和老公陳子聰、馮德倫、陳嘉寶和何嘉莉等，今天（11日）到中環出席李家彤和陳柏熹創辦的品牌新店開幕活動。

48歲的馮德倫以靚佬造型出席活動，對於老婆舒淇在社交網曬蜜照放閃，並寫上要老公靚仔過劉德華，戲比梁朝偉，馮德倫聞言裝傻說：「有這樣一回事？她喜歡開玩笑，肯定講大話，生日當天與太太和朋友吃飯慶祝，不過，她可能真的想幫我和鄭秀文合演張艾嘉執導新作做宣傳，因為不計客串，我已有8、9年沒有參與演出。」

雖然多年沒做演員，但他對票房沒壓力，至於將來是否主力做演員，他表示看機緣，他從沒說過不做幕前，但的確做了導演後，少了人找他拍戲，加上拍一部電影需時1、2年，他根本分身不暇，總之有關製作，無論台前幕後或拍電視劇，他都有興趣，年底他先演出一部電影，另外有些電影正在籌備中。會否邀請MIRROR參演？他說：「我不知，我剛回港不久，會留意和研究目前有什麼新人，都要睇劇本是否適合，而對方又要有興趣。」

另外，陳嘉寶（Anjaylia）暫時撇低女兒出席活動，她表示間中都要輕鬆，所以她已叫公司安排多些工作給她，最好送她去好遠的地方拍戲。笑問3個小朋友很恐怖嗎？她說：「我最怕她們同一時間尖叫，不過我都很愛她們，現在最令我擔心，是她們沒有安全意識，不知水機中有熱水，又不知剪刀危險，老公雖然有幫手照顧，又有兩個工人姐姐，但都不可以鬆懈。」

（即時娛樂）