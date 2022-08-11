何超儀下月九展開騷 玩燈光及音效 叮囑製作單位做好安全措施 (21:07)

何超儀和老公陳子聰拍拖出席品牌活動，超儀下月在九展開騷，她已致電製作單位叮囑做好安全措施。（柯美攝）

何超儀和老公陳子聰今天（11日）出席李家彤和陳柏熹創辦的品牌新店開幕活動。超儀早前赴美國出席「紐約亞洲電影節」宣傳電影《尋找極致的喜悅：火與冰》，一身黑色名牌潮服打扮，卻被取笑像動畫《壞蛋掌門人》中的「犀利哥」，但超儀並不介意，影相時還揶揄笑起來似犀利哥，她說：「我很喜歡犀利哥這個卡通人物，不介意被取笑，反而益咗我，去到做到宣傳，其實我是全場最瘦。」

MIRROR紅館演唱會早前發生嚴重事故，目前MIRROR的工作被暫停，問超儀可擔心其公司有份投資，由呂爵安和柳應廷參演的電影《死屍死時四十四》會影響映期？超儀說：「還要做後期，有排都未上。」

她表示看到該事故畫面感驚訝，希望兩名舞蹈員早日康復，還爆老公陳子聰看完好驚，險要致電紅十字會心理輔導。問陳子聰會否被嚇怕不敢上台表演？他說：「無得驚，要演出都要上台，最重要是檢查清楚。」超儀也認同，指自己下月在九展開騷，她已致電製作單位叮囑做好安全措施，要再三檢查清楚。

她說：「演唱會有輕型藝術裝置，但沒有屏幕那麼重，我們會檢查完再跟政府部門研究及再檢查。因為今次主題是向Disco致敬，玩燈光和音響效果，沒有機關。到時會唱52首歌，跳到甩轆，廿四味當然做嘉賓。（會否減肥？）開騷前我選擇強壯多於肥瘦，因疫情仍未消失，那麼多觀眾入場，我病了就不好了！。」另外，問到其母親藍瓊纓遺體何時下葬？她表示遵從母親意願，非常低調，日子亦很神秘，她說：「我都不知日期，只跟我說大概幾時不要出埠。」

（即時娛樂）