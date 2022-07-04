鏡粉發公開信斥魯庭暉「龜縮」 心痛MIRROR成為管理層擋箭牌 (23:06)

鏡粉貼上MakerVille在官網上的願景。（Ig圖片）

MIRROR紅館演唱會上月底發生嚴重事故，舞者李啟言（阿Mo）目前仍在醫院深切治療部留醫，另一舞者張梓峯則已出院並到靜心地方休養。

事故發生剛好2星期，雖然MIRROR﹑有份演出的舞者及經理人花姐（黃慧君）等，均先後在社交網發聲，而MakerVille行政總裁魯庭暉於事發後翌日凌晨，在醫院會見傳媒，先為事件道歉，並承諾盡全力協助傷者和其家人。

不過網民及鏡粉則稱ViuTV和MakerVille，至今仍未召開記者會作出交代事件細節以外問題，只發過幾篇簡單聲明，對他們的「冷處理」手法有爭議。

今晚（11日）有一群鏡粉在Instagram撰長文給魯庭暉，他們表示對魯生的信任，建基於他對12子的栽培和愛護，以及過去化解公關危機能力，但今次事故，令他們感到失望。

「事發當晚，你在醫院外發表的言論，事後想來實在有避重就輕之嫌；而自那日起，閣下與MakerVille整個管理團隊，徹底自大眾的視線消失，公司社交媒體帳號停止更新，活動取消公布也由其他協辦單位代為發佈，甚至連MakerVille的名字也略去。這種處理危機的做法，除了『龜縮』，我們實在想不到別的形容。

最讓我們心痛的是，公司『龜縮』之舉，令12個鏡仔成為管理層擋箭牌。須知道，今次的意外，不單單是鏡粉圈中的事，更是全港關注的工業安全與勞工保障問題。

MakerVille要旗下藝人硬擋，無疑是消耗這群年輕人辛苦得來的聲譽。鏡仔在你們眼中，就是可以隨時撤換，用完即棄的棋子嗎﹖」

鏡粉在信中表示，明白事故調查正在進行，事發細節不宜公布，而在法理上每一個涉事單位，都應受到公平公正調查及裁判程序，「但是，這並不代表MakerVille不必負起社會責任，面對傳媒，交代除事件細節以外的善後問題。」

鏡粉們促請MakerVille於3天內宣布召開正式記者會去面對公眾：「再次向受傷的舞蹈員、意外當晚在場的公眾、因演唱會腰斬而未能入場的觀眾正式道歉；交代公司對所有涉事傷者的賠償方案；交代是次演唱會中所有勞工是否得到合理保障，以及一切相關事宜。這是MakerVille對所有受影響的人，能做的最微小的事情。只有MakerVille面對傳媒，一眾受害者才不必受流言和傳聞的二次傷害。」

鏡粉又明言：「請勿誤會我們只是盲目要求你引咎辭職。我們明白，如果公司的速食與榨壓文化沒有改變，那麼，閣下是否請辭，於事無補。故此，閣下若決定要離開MakerVille，亦要必須在完成善後工作方可離任。

至於對閣下的仔細問責，我們保留這權利，留待事件調查及有訴訟結果以後再一一和你計算。在此之前，如若閣下仍有意挽回公眾對MakerVille的信心，那麼，請閣下與全體管理層認真反省、承擔責任、及時改革。」

最後鏡粉貼上MakerVille在官網上寫下的願景，盼望魯庭暉仍然記得這些承諾，別讓宣言成為謊言。

（即時娛樂）