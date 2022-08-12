蕭芳芳丈夫張正甫離世 享年82歲 (13:17)

消息指蕭芳芳丈夫張正甫日前離世，享年82歲。據報道指，張正甫的友人昨晚（11日）在社交網發文稱「蕭芳芳老公，張正甫離世」，前亞視高級副總裁葉家寶表示從朋友的facebook看到張正甫逝世的消息，但不太清楚詳情。

張正甫是蕭芳芳的第二任丈夫，兩人於1980年結婚，婚後育有兩女。蕭芳芳2015年獲香港理工大學頒授大學院士榮銜，張正甫亦有到場支持。

張正甫1961年開始傳媒工作，曾於法新社香港分社任夜班編輯，多年來先後任職記者、新聞攝影師、新聞編輯、電視節目監製、電視新聞部主管、電視及廣播節目總監，以及香港和海外大型傳媒機構的高級行政職位。

1963年，他開始電子傳媒工作生涯，其後晉升為高級管理職位，包括：香港首個收費有線電視台麗的電視、澳洲Network Ten 電視台、電視廣播有限公司和亞洲首個衛星電視台STAR TV。他亦是亞洲有線與衛星電視廣播協會的創會成員及前主席。

張正甫在1980年代被國際奧林匹克委員會主席安東尼奧薩馬蘭奇（Antonio Samaranch）委任為全球專業廣播聯盟（Inter-Union Group of Experts）奧運事務會員、亞洲廣播聯盟（Asia Broadcasting Union）奧運事務主管及世界盃轉播營運組織（FIFA World Cup Operation Group）主管，涵蓋亞洲多個地區轉播大型體育節目，大力提升了亞洲及太平洋地區對奧運及世界盃的普及。

張正甫曾任香港大學及瑪麗醫院研究倫理委員會會員、香港演藝學院校董會成員、香港政府表演藝術委員會副主席。他於1972年開始教學工作，於當時的浸會學院傳理系任教「電視新聞」。2006年，他重返教育界，於香港浸會大學任教碩士課程科目。2010年，張正甫獲香港演藝學院頒發榮譽博士。

（即時娛樂）