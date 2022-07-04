193被鬧未就MIRROR騷意外發聲︰我咩都要評論嘅咩？ (16:34)

MIRROR自上月28日的紅館演唱會墮屏意外後，12子一直停工。他們所屬的ViuTV及MakerVille亦取消了所有宣傳活動，MakerVille除了意外後所發的聲明，一直未有更新社交網；ViuTV直至日前（8日）才更新facebook的封面照。雖然MIRROR及經理人花姐（黃慧君）相繼在社交網發文抒發感受，MakerVille行政總裁魯庭暉亦於事發後翌日凌晨在醫院為事件道歉，並承諾盡全力協助傷者和其家人，但有網民及鏡粉指ViuTV和MakerVille至今只發過幾篇簡單聲明，未召開記者會交代事件細節以外問題，對他們的「冷處理」手法有爭議。

近日竟有網民為此私訊與事件無關的ERROR成員郭嘉駿（193），爆粗鬧他未有為今次事件發聲。該名網民對193說「喂，廢柴，你唔係好敢言嘅咩？做咩唔出嚟話吓你公司啊」，他又指193乞人憎，唱歌跟MIRROR一樣難聽，提議他與ERROR隊友退出樂壇。193立即回覆反擊︰「你係咪精神有問題？你覺得我係時事評論員？我咩都要評論嘅咩？我鍾意講乜就講乜㗎啦﹗使唔使你批准啊﹗」

（即時娛樂）