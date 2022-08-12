鄧紫棋挑戰一人分飾兩角 新碟14個MV串連成完整故事 (17:42)

鄧紫棋（G.E.M.）推出新歌《HELL》。在上一首主打歌《GLORIA》的MV中，Gloria（鄧紫棋飾）漫無目的地行走在幽暗荒蕪的廢土上，在大海面前絕望的祈禱着。當Gloria以為一切幻滅，無力的跪倒在海面時，海面向兩側分開形成高聳入雲的海柱，一扇帶着希望光芒的啟示之門出現。而《HELL》作為新專輯的第二波主打，區別於先行曲《GLORIA》身處猶如世界末日的壯闊奇景中，故事來到了更貼近日常生活的現實世界。一場致命的車禍，揭開了秋（鄧紫棋分飾）與Carl（魏俊傑飾）原本美好的感情生活一步步被瓦解的過程。

鄧紫棋在新歌《HELL》劇情演繹中大膽挑戰一人分飾兩角，不同於Gloria的害羞內斂，秋以利落的黑色短髮造型示人，人物情緒多變，展現的更多的是熱情外放的一面。兩個角色截然不同，鄧紫棋仍能把握好當中的不同，獲得觀眾的讚賞。考慮到碎片化時代的瀏覽習慣，鄧紫棋在此次新專輯中採用「音樂連續劇」形式呈現MV，14首歌曲配搭14首MV，並串連成一個完整故事，希望能吸引觀眾用心聽完專輯內的每首作品。

（即時娛樂）