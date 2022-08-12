《意外步出》最後一集 梁諾妍灑淚︰呢個節目好辛苦 (18:08)

無綫J2節目《意外步出》今晚（12日）播出最後一集，承接上集繼續拯救「助教」Mimi行動。隊長梁諾妍（Inez）引領學員馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur）及杜穎珊（Sandy）學以致用，將過往13集所學到的判斷傷患情况、治療、包紮、搬擔架等技能運用在Mimi身上。運送途中，Liam請纓到海中為團友取午飯，卻因為暴曬後落水，體溫驟降太快以致失溫，需要保暖和休息。

眾人幾經辛苦將Mimi帶回營地後休息，齊齊圍住營火真情剖白。Arthur眼濕濕地說︰「第一次感覺到我哋係一個團隊，對我嚟講係一種認可，大家好似一家人，感覺好溫馨。好多時拍劇，大家收工就算喇，鏡頭前我哋辛苦，其實佢哋（工作人員）都同我哋辛苦。」

Inez自言是捱得之人，但拍攝這個節目實在很辛苦。她邊哭邊說︰「估唔到3個咁後生都好捱得﹗啱啱做嘅時候，3個係個體。到最後一集，睇到佢哋成長，大家感動係因為呢個節目好辛苦。」

Liam與Arthur是同期學員，今次是他們第一次合作。Liam說︰「拍完呢個節目增加應變同反應，同Arthur係生死之交。雖然我哋之間好多磨擦，由磨擦到進步大家磨合，感情好咗，好多嘢可以心照。唔知點解呢幾年香港人多咗隔膜，但係當經歷苦難之後，團結嘅心可以係咁。」

Sandy在最後一集節目中被黃蜂螫中小腿，她表示開始時沒想過會用這種形式拍攝，知道Liam及Arthur在拍攝時為她頂了不少艱辛的工作。

（即時娛樂）