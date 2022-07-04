MakerVille發聲明再為紅館騷意外致歉 MIRROR暫停2個月公開活動疏理情緒 (19:35)

大國文化及MakerVille今日發聲明表示，MIRROR和公司一起決定暫停MIRROR於8、9月的公開活動，以調整身心及疏理情緒。（MIRROR Ig圖片）

MIRROR上月尾的紅館演唱會墜屏意外發生至今半個月，12子一直處於停工狀態，未來兩個月的工作亦已取消或延期。有傳MIRROR將休息兩個月調整心情，也有傳成員有份主持的節目、主演的劇集將延期推出、惟ViuTV及MakerVille於意外後停止了部分運作，一直未交代事件細節以外問題，「冷處理」手法引起部分網民及鏡粉的爭議。

有網民昨天（11日）以「一群鏡粉」署名在Instagram撰長文給MakerVille行政總裁魯庭暉，斥他與管理團隊於事發後「龜縮」，未有面對傳媒交代除事件細節以外的善後問題，令MIRROR成為管理層的擋箭牌，促請MakerVille於3日內開記招向受傷舞蹈員、意外當晚在場的公眾、因演唱會腰斬而未能入場的觀眾正式道歉；同時交代對所有涉事傷者的賠償方案、是次演唱會中所有勞工是否得到合理保障，以及一切相關事宜。

大國文化及MakerVille今日發聲明，就意外向表演者、工作團隊、觀眾，以至市民帶來不安及影響而致歉，同時表示MIRROR會暫停這兩個月的公開活動。聲明內容如下︰

「對今次事故為表演者、參與演唱會的工作團隊、觀眾，以至市民帶來不安及影響，我們深感抱歉。公司正積極配合特區政府的工作小組及協助警方的調查，並提供相關資料，以徹查事故原因。由於事故仍在調查中，請諒解我們未能及早或進一步評論。公司重申，若發現任何人或單位涉及疏忽而導致今次事故，我們會嚴肅跟進，定必追究。

公司一直心繫傷者，對他們的關顧和支持是當務之急的工作。事故發生後，我們與受傷的舞者，以及他們的家人一直保持聯繫及會面，以了解他們的需要並提供適切幫助。但為尊重他們的私隱，我們不便透露詳情。

另外， 此次演唱會主要是透過一家舞蹈工作室與舞者合作。但舞者是我們工作上緊密合作的伙伴，他們以及其他有份參與此次演唱會的表演者所付出的努力，公司有目共睹並表示衷心感激。事故發生後，公司亦主動與舞者多次會面，了解他們的狀况和向他們提供切實幫助。

公司亦保持與MIRROR的溝通，經過大家討論後，我們理解到各成員均需要時間和空間去調整身心及疏理情緒。因此，MIRROR和公司一起決定暫停MIRROR於八、九月的公開活動。但是，這並不代表MIRROR 12子會就此停下來。他們會按自己的情況去善用時間，有的休息，有的學習，有的進行不同訓練及參與其他形式的工作，務求於下一次與大家見面的時候，12子一起以更好的狀態一起出現。

公司再次就受影響場次（即7月28日-7月31日，8月2日- 8月6日）的觀眾致歉，相關的門票退款安排將於下星期公布。

我們衷心希望傷者早日康復。請大家繼續為受事件影響的人士祈禱。」

（即時娛樂）