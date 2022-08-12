白色強人II｜馬國明陳豪唐詩詠 視帝視后鬥演技 (20:15)

無綫劇集《白色強人II》昨晚一集講述懷孕4個月的蘇怡（唐詩詠飾）與Vincent（陳豪飾）出勤救人時，蘇怡被踢跌並意外遭鐵枝插中背部；唐明（馬國明飾）聽到蘇怡宣布懷孕的錄音時，卻同時得悉蘇怡發生意外。蘇怡為了保住胎兒堅拒麻醉，並約見唐明。唐明為讓蘇怡安心，忍痛講大話︰「BB爸爸係唐明，你兩個一定冇事...」

3位視帝、視后在這幾場戲中的演出，被觀眾讚演技超班。詩詠笑言最難忘是要在「插着鐵枝」的狀態，聽陳豪與工作人員反覆商量「營救蘇怡方案」。她說︰「陳豪係咁研究我啲血應該流去邊，又提議話不如唔好鋸斷條鐵枝，但又有人話咁太長上唔到車。陳豪係好對手，我同佢第一日開工已經唔使Warm up，有時我突然加咗啲嘢，佢都會接到。」

談到蘇怡躺在手術牀上與唐明對話的感人一幕，詩詠直言兩人默契十足︰「人生遇到咁嘅對手真係好難得，佢應該係我人生中No.1有默契，同佢做戲冇顧忌，非常放心。」她回憶躺在手術牀上拍戲並不好受︰「張手術牀好難瞓，我個頭要喺上面，但個身就要斜落去，讓個位畀個假人，嗰個角度真係好唔容易。我唔記得自己瞓咗幾耐，一直好想去廁所，但又要忍住，因為一起身個過程好複雜，又要搵人扶我又要搬開啲嘢，但我都係忍唔住要去。」

《白色強人II》早前在內地網站率先播放，不少觀眾知道蘇怡與唐明最終要分開，怪責蘇怡為人自私。監製羅永賢說︰「其實佢冇怪到唐明救佢唔救個BB，只係佢一見到唐明就會諗番起冇咗嘅BB，記起所有嘅傷痛，所以佢先選擇分開，或者畀啲時間大家冷靜吓。」

（即時娛樂）