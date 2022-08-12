余慕蓮出自傳收益不扣成本捐40萬行善 嘆多位老友離世 自己都排緊隊 (20:56)

85歲余慕蓮早前推出自傳《我是一條豆角》，將收益不扣除任何成本籌得的40萬元，全數捐予兒童癌病基金。她今日為自傳舉行記者會，同時進行支票移交儀式，獲好友黃淑儀、安德尊、肥媽、李麗霞等現身支持。

余慕蓮在台上提到出書原因，她自言身體不太好，有天在家整理物件時欲棄掉舊相，其中一位朋友知道後就提議她出書。余慕蓮說︰「好多老友記已不在，如譚炳文、李香琴都已不在，我都知道自己正在排隊，只是不知道排到幾時。幫我寫書的那個朋友叫我不要扔走舊照，很多人未看過那些照片，提議幫我出自傳，收益捐去兒童癌病基金。我說好，我喜歡做善事，幫到人，自己又開心。」她坦言病後沒記性，又說多年來不介意演醜女，最緊要觀眾看得開心。

黃淑儀透露下月會演出舞台劇《伴我同行》︰「20年沒有演過話劇，趁返港接受隔離一星期，就唸劇本和對白作準備，過多幾日才正式排練。」蕭芳芳丈夫張正甫病逝，黃淑儀說︰「當年加入麗的電視第2期藝員訓練班，被選中報新聞，張正甫當時管理新聞部，所以認識他。他是一名好好先生，有學識，人品又好。」

（即時娛樂）