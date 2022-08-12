港姐2022｜何思懿做跳舞擔當表演機會多 梁超怡私人部位有紋身 (22:37)

《2022年香港小姐競選》19位候選港姐佳麗連日來到愉景灣Staycation特訓，今日（12日）分兩組在無綫高層面前進行才藝表演，3號陳瑞菱及13號邢慧敏獲佳麗互相投票選為分組隊長，而她們剛巧被編同房。邢慧敏表示要在2、3日內記這麼多舞步很難，希望大家透過表演見到她們有努力。她雖然是連詩雅師妹，但從未正式接受過唱歌及跳舞訓練，不過有空中瑜伽作為準決賽的秘密武器表演。問紅館之前發生嚴重意外，她進行空中表演會否擔心安全問題？她說相信公司會好專業，安排OK，都放心的。

10號何思懿獲安排任跳舞擔當，與眾佳麗共舞外，還有個人獨舞，有3次表演機會較比其他佳麗多。她表示中學已開始學跳舞，懂得多種舞蹈。她有教其他佳麗，有時舞步有點難，會向她求救，跳舞是她的長處，節目有這安排覺得對她有優勢，好開心有好多機會表演。看遲些會有什麼機會展現，都驚大家睇到悶。

14號梁超怡自言沒有跳舞底子，但算學得幾快，膝頭瘀傷是不小心撞到張枱，與練舞無關。她身上疑似不只一個紋身，她說都是私人部位，之前都遮住，覺得是私人事，大家可以專注她其他方面。

（即時娛樂）