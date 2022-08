next

鍾欣潼(阿嬌)的前夫賴弘國今年2月宣布第3次結婚,女友Alice當時已懷有身孕,預產期為8月中。賴弘國昨晚在社交平台上載握住BB小手的照片,宣布兒子已出世。他說︰「2022/08/10 Dear baby Lai, welcome to the family﹗謝謝勇敢又辛苦的老婆,陪我一起邁入人生的新階段。小賴寶要快快長大,然後要乖乖聽媽媽的話喔 #happiness #babyboy #familylove」

(即時娛樂)