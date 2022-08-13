鏡粉再發聲明 促勞工處介入 調查受傷舞者有否足夠保障 (14:00)

鏡粉在聲明中列出7點，當中包括促請勞工處介入，調查涉事傷者的受僱形式，是否有足夠的勞工保障。（Ig圖片 / 明報製圖）

MIRROR紅館演唱會墜屏意外發生逾半個月，有網民以「一群鏡粉」署名在社交網撰長文，斥MakerVille行政總裁魯庭暉與其管理團隊於事發後「龜縮」，令MIRROR成為擋箭牌，促請MakerVille於3日內開記招向傷者及受影響人士道歉，同時交代對所有涉事傷者的賠償方案、演唱會中所有勞工是否得到合理保障等。大國文化及MakerVille昨天（12日）發聲明交代最新情况，強調一直心繫傷者，會嚴肅跟進，同時表示MIRROR會暫停這兩個月的公開活動疏理情緒。

就大國文化及MakerVille的聲明，「鏡粉」今日凌晨再發聲明，表示擔憂舞者是否得到全面保障，促請勞工處調查事件中涉事傷者的受僱形式，是否有足夠的勞工保障；又指MakerVille未就「所有涉事傷者的賠償方案」及「演唱會中所有勞工是否得到合理保障」作出回應。聲明內容如下︰

1、 MakerVille及大國文化在事故第十五天後，一日之內回應公開信提問，實屬難能可貴。希望公司明白我們的苦心，往後繼續承擔面對傳媒與澄清謠言的責任。

2、 得知12子能夠得到支援及休息，感謝。

3、 聲明提到「此次演唱會主要是透過一家舞蹈工作室與舞者合作」一句，意即是次演出的舞者可能是由舞蹈工作室承辦。對此，我們非常擔憂舞者是否得到全面的保障。根據勞工處的網站所指，「《僱傭條例》只適用於根據僱傭合約受聘的僱員及其僱主，而只有根據僱傭關係受聘的僱員才可享有《僱傭條例》下的各項福利和保障」；如今MakerVille的聲明，似在說明自己與舞者並非僱傭關係。我們對於業界此等合作形式十分關注。

4、承上，MakerVille的聲明，揭示了整個行業—包括MakerVille在內—的結構性問題。我們促請勞工處除了早前提到檢視有無人違反《職安健條例》之外，派出調查人員調查是次事件涉事傷者的受僱形式、是否有足夠的勞工保障；亦邀請大家繼續關注外判制度衍生的剝削惡果。

5、 事故正在調查中，我們明白每一個涉事單位都有責任接受公平的調查甚至訟裁程序。既然MakerVille的聲明提到「若發現任何人或單位涉及疏忽而導致今次事故」，將會「嚴肅跟進，定必追究」，我們希望MakerVille同樣願意律己以嚴。

6、 同樣，儘管事件仍在調查中，MakerVille是次聲明未有就「所有涉事傷者的賠償方案」及「演唱會中所有勞工是否得到合理保障」作回應。我們將會持續監察之。

7、就退票事宜，我們建議MakerVille聆聽門票持有者意見，包括通過購買電訊服務、贊助商抽獎等方式「獲贈」門票的消費者。

（即時娛樂）