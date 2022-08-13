人妻朱千雪想生3個 陳豪分享心得︰時機來到 一切就很快 (16:04)

已投身律師行業的朱千雪坦言仍有戲癮，希望將來時間鬆動點時可再拍劇。（鍾偉茵攝）

陳豪、朱千雪今日出席醫美品牌活動時，異口同聲說是貪靚之人。已投身律師行業的朱千雪自言比10年前更努力美容，又會幫老公扮靚。陳豪則笑言︰「我衰，男人通常不理，很多事也遲做了，但遲到好過冇到。現在我好似一棵樹，老婆（陳茵媺，Aimee）做專家，淋水、吹吓、唱歌跳舞，從內到外幫我補救。護膚要從年輕開始做起，我已向女兒灌輸美容知識。」

談到下月與陳茵媺夫妻檔拍劇演情侶，陳豪指太太久未拍劇，對她來說是個大考驗。陳豪說︰「我已經舉了手，做他背後男人多一點。其實我們不太想在幕前合作，拍劇是幻想製造行業，當我們在現實中已是一對，熒幕上的幻想就少了。既然監製幾次找Aimee傾合作，我們就將這個問題交給他處理。」陳豪表示3個孩子本月22日開學，他們會安排好一切才專心工作。

朱千雪坦言仍有戲癮，但目前生活較忙，難騰出時間拍劇，希望能多出席公開活動跟大家見面。她說︰「媽媽住加拿大，經常跟我分享追劇樂趣。我都想媽媽看劇時見到我，希望將來時間鬆動點，可以再拍劇。」已婚3年的她被問到何時生B時說︰「順其自然。今年是我入行10周年，已定下回復選美時狀態的目標，先養好身體，就可以做下一件事。」

陳豪被問到可有生仔秘方分享時，寄語朱千雪享受人生。他說︰「冥冥中自有主宰，時機來到，一切就很快。我本身有3兄弟，自己都是一年生一個，結果生了3個。」朱千雪羡慕陳豪有3個孩子，希望自己都能生3個。

（即時娛樂）