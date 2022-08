小城美誌｜林鈺洧反客為主冧掂葉翠翠 馮嘉敏被莫可欣整喊 (17:25)

《2022香港小姐競選》準決賽及決賽將分別於9月4日及25日舉行,無綫特別製作一連24集的前奏節目《2022香港小姐競選:小城美誌》。至昨晚(12日)播出一集,7號王子蝶、8號林鈺洧、9號陳銘鳳、10號何思懿、11號馮嘉敏及12號張可欣,分別跟1983年友誼小姐鍾子綸、2005年港姐冠軍葉翠翠、2002年卓越才藝小姐蔡潔雯、2014年港姐冠軍邵珮詩、1993年港姐冠軍莫可欣及2012年港姐冠軍張名雅,相約去古蹟酒店、海味街、唱片博物館、旺角行人專用區、西貢海鮮街及銅鑼灣避風塘,眾師姐更向師妹傳授選美心得。

林鈺洧是林俊賢的女兒,擁不少幕前經驗。她在節目中反客為主,不但帶師姐葉翠翠遊童年經常流連的上環海味街、分享昔日幫好友「抄牌」趣事,還賣口乖讚師姐皮膚又白又靚。何思懿與邵珮詩則在旺角街頭獻唱《終身美麗》,吸引不少途人圍觀。首次Busking的何思懿十分緊張,擔心唱得不好會被人笑。

馮嘉敏因師姐莫可欣一句「If you believe you can, you can」感動落淚。鍾子綸認為王子蝶外表和談吐與其女兒相似,感覺特別親切。陳銘鳳和張可欣因廣東話輸蝕而欠缺自信,師姐蔡潔雯認為要選美不止選外表,還會看佳麗意志力,即使廣東話不正也要覺得自己最靚。張名雅則說︰「就算不明白司儀問題也不用緊張,你可以照答,有時反能令觀眾覺得你可愛。

