七仙羽開騷自爆曾被人睇唔起 嫌尺碼細拒收艾粒粉紅內衣 (18:07)

七仙羽（七師傅）昨晚舉行首場《師傅七都識唱笑會》，獲「下世老公」張敬軒送上花牌祝賀。七師傅全晚以仙女裝、侍應阿姐、觀音等多個形象示人，既在台上載歌載舞、又反串扮唐僧演趣劇，還請來多位圈中好友上台助陣，如郭奕芯、龐景峰、「小薯茄」成員程人富和麗英、潘紹聰、艾粒、鄭欣宜。

七師傅與徒弟郭奕芯化身「超齡Twins」合唱《女校男生》後，表示郭奕芯成為其徒弟後即轉運，結識到有錢又高大靚仔的男友。郭奕芯開心甜笑，阻止七師傅繼續爆料。艾粒的當奴與少爺占獲七師傅贈送水晶能量塔，當奴回禮送上粉紅內衣褲，他笑言︰「Tyson Yoshi之前開騷，有粉絲拋胸圍上台，我今晚也帶來送給師傅。我專登去九龍城買，被店主當成變態佬。」不過，七師傅嫌尺碼太細不合穿，叫艾粒送給台下觀眾。鄭欣宜壓軸出場，獲七師傅讚人靚又有品味。兩人合唱歌曲《女神》後，欣宜向師傅送上手製王冠，指七師傅也是女神。

尾聲時，七師傅感性地說︰「以前被人看不起，又被人拒絕。自己很用心去讀書、寫書和作歌，但因為不出名而沒有人要。經歷許多風雨，憑自己努力和知識才成功。」安歌時，七師傅與眾表演者合唱《係咁先啦》。她卻坦言不識唱，其他人也忘記歌詞。

（即時娛樂）