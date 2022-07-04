吳君如否認陳可辛入MakerVille做高層 指MIRROR係未來香港人才 會繼續支持 (18:58)

成為今屆「焦點影人」的吳君如，獲《第46屆香港國際電影節》為她舉辦回顧展，吳媽媽、好友黃秋生、鄭中基、姜皓文、 柏安妮與女兒許恩怡、關楚耀、谷德昭、盧覓雪、梁仲恆、蘇樺偉、馮皓揚等也有現場支持。

剛從英國返港的君如表示收到電影節的邀請後心情興奮、激動和驚喜，她說︰「時間過得很快，我由少女變成媽媽級，不經不覺入行40年。想到這裏，我嚇一嚇，心想『輪到我啦』。 」君如從影以來，最喜歡的電影有《金雞》、 《洪興十三妹》、《歲月神偷》、《媽媽的神奇小子》、《闔家辣》。

她難忘早期拍過的喜劇，特別邀請電影《霸王花》中的拍檔柏安妮到場，卻想起遺忘了曾一同拍戲的舊愛杜德偉。君如說︰「弊﹗忘記了他，等我請他來睇戲先﹗」來到人生下半場，君如希望能再一次登上影后寶座，甚至獲頒世界性殊榮。今年未能憑《媽媽的神奇小子》成為金像影后，她坦言失望，但讚幾位對手也很厲害。君如希望未來能繼續找「小鮮肉」合作拍戲，並透露有時會因工作太忙被丈夫陳可辛投訴。

MIRROR紅館演唱會墜屏意外後，曾傳MakerVille行政總裁魯庭暉會引咎辭職，導演陳可辛入主成為繼任人，Makerville發言人其後否認。君如被問到此傳聞時說︰「這件事傳得有點離譜，陳可辛從未做過電視，點識呀？他的才華是在導演上，不是嗎？做高層，我當然不贊成，而且要天天上班。我當然想他拍戲， 他是我的軍師，家長式鞭策我，幫我好多。」

《闔家辣》上映至今的票房已超過3000萬，君如說︰「這電影是為本地的貼地觀眾而設，希望成績會愈來愈好。」談到呂爵安（Edan）及其他MIRROR隊友休團兩個月，她透露曾慰問Edan和柳應廷︰「我無論幕前幕後都會繼續支持他們，《闔》片也想開續集，有工作會再找他們。」對於有指MIRROR是時候復工，君如認為旁觀者無權亂噏︰「他們也有很多難處。沒人想悲劇發生，希望事件中的傷者盡快大步檻過，各方面有圓滿結果。我只能在這邊支持，這12個小朋友受香港人歡迎，是未來香港人才。突然發生事，讓他們沉澱一下。」

（即時娛樂）