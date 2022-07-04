陳志雲批MakerVille收埋MIRROR非最好解決方法 (19:59)

MIRROR的紅館演唱會墜屏意外發生逾半個月，12子事後停工、ViuTV及MakerVille亦停止了部分運作。MakerVille行政總裁魯庭暉只在意外當晚在醫院內見傳媒道歉，MIRROR經理人花姐（黃慧君）則在社交網抒發感受。官方除發過簡單聲明，一直未交代事件細節以外問題的「冷處理」手法引起部分網民爭議，有鏡粉發公開信斥魯庭暉與其管理團隊「龜縮」，令MIRROR成為擋箭牌，促MakerVille開記招向傷者及受影響人士道歉、交代對所有涉事傷者的賠償方案、演唱會中所有勞工是否得到合理保障等。大國文化及MakerVille昨天（12日）終發聲明交代最新情况，強調一直心繫傷者，會嚴肅跟進，同時表示MIRROR會暫停這兩個月的公開活動梳理情緒。

陳志雲昨晚在其網上頻道上載新片，評論MakerVille的處理手法。他直言明白為何ViuTV及MakerVille如此低調︰「因為政府調查未有結果，他們憂慮說了什麼都可能有法律效果，而且極可能是他們法律團隊提供的意見。據我理解，他們公司擁有最多人的團隊，好可能就是法律團隊。不過，法律歸法律、人情歸人情，總有一些在情理上是可以和應該做的事。就算先別談賠償，都可以講恩恤。雖然無論幾多錢，都不能彌補到傷者的損失，但最少能令人感到一點溫暖，不然就會被人覺得冷酷無情，欠缺關懷。」

陳志雲認為即使調查報告未出爐，亦可以作出公司內部文化及實質運作的檢討，包括藝人管理政策、職業安全及對演出者薪酬待遇的檢討等。他說︰「完全避開公眾視線，陷入靜止狀態不是一個選擇，因為別人不會因為你的停頓，而將這件事置諸腦後。其實大部分人也很關心MIRROR的狀態，他們也是受害者，他們是應該受到照顧的。在這次事件上，他們受到的心理壓力和影響有幾大，不是旁人可以想像得到的。究竟公司為他們做了什麼呢？有沒有提供足夠的支援服務呢？在經歷過那麼大的一件事故，這班年輕人如患上創傷後壓力症，一點也不出奇。這也是大眾所關注的焦點。」

陳志雲認為MakerVille將MIRROR收起來，停頓所有工作，未必是最好的解決方法，因12子也要繼續如常生活。他說︰「我明白MakerVille可能擔心，在這個時刻還讓他們復工，會更加加深別人對公司不斷壓榨藝人的印象。老實說，這一個印象的確大家都已經非常深刻，由MIRROR編排得密密麻麻的工作行程，疼愛他們的人都會覺得心痛。即使大型演唱會舉行在即，部分成員仍需進行多樣拍攝工作，甚至有成員需要遠赴他方進行拍攝，這樣的安排是有點匪夷所思。如果真心為這班藝人好，公司不應該考慮自身公眾形象問題，應該好好安排一個機會，讓這12個男仔與傳媒大眾見面，好讓他們抒發一下自己的感受，也令大家知道他們是否真的ok，免得大家擔心。」

（即時娛樂）